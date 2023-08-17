Alasan Bung Karno Memilih Tanggal 17 Agustus untuk Proklamasi Kemerdekaan RI

JAKARTA- Masyarakat Indonesia akan selalu memperingati hari kemerdekaan RI pada 17 Agustus setiap tahunnya. Tanggal ini dipilih oleh Presiden pertama Indonesia, Bung Karno. Lantas, apa alasan Bung Karno memilih tanggal 17 Agustus untuk Proklamasi Kemerdekaan RI.

BACA JUGA: 5 Pertempuran Penting Pasca Kemerdekaan Indonesia 1945

Dikutip dari situs Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, alasan Bung Karno memilih tanggal 17 Agustus untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena pertama, angka 17 merupakan angka yang suci, di mana Bung Karno meyakini bahwa angka tersebut dapat membawa harapan.

Kedua, tanggal 17 Agustus jatuh pada hari Jumat legi, di mana Jumat yang berbahagia dan suci.

Lalu, alasan ketiga Bung Karno memilih tanggal 17 Agustus untuk proklamasi Kemerdekaan RI karena dalam Islam, Alquran diturunkan pada 17 Ramadan dan jumlah rakaat salat lima waktu bagi umat Islam adalah 17 rakaat. Maka dari itu, Soekarno meyakini bahwa 17 merupakan tanggal yang baik untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan RI. Kebetulan pula, pada 17 Agustus 1945 terjadi saat Ramadan di hari kesembilan.

Menurut berbagai sumber, Kamis (17/8/2023), menilik jauh ke belakang sebelum ditetapkan tanggal 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan, kediaman Bung Karno pernah didatangi sejumlah pemuda.