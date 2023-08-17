Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Alasan Bung Karno Memilih Tanggal 17 Agustus untuk Proklamasi Kemerdekaan RI

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |18:21 WIB
Alasan Bung Karno Memilih Tanggal 17 Agustus untuk Proklamasi Kemerdekaan RI
Alasan Bung Karno Memilih Tanggal 17 Agustus (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Masyarakat Indonesia akan selalu memperingati hari kemerdekaan RI pada 17 Agustus setiap tahunnya. Tanggal ini dipilih oleh Presiden pertama Indonesia, Bung Karno. Lantas, apa alasan Bung Karno memilih tanggal 17 Agustus untuk Proklamasi Kemerdekaan RI. 

Dikutip dari situs Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, alasan Bung Karno memilih tanggal 17 Agustus untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena pertama, angka 17 merupakan angka yang suci, di mana Bung Karno meyakini bahwa angka tersebut dapat membawa harapan.

Kedua, tanggal 17 Agustus jatuh pada hari Jumat legi, di mana Jumat yang berbahagia dan suci.

Lalu, alasan ketiga Bung Karno memilih tanggal 17 Agustus untuk proklamasi Kemerdekaan RI karena dalam Islam, Alquran diturunkan pada 17 Ramadan dan jumlah rakaat salat lima waktu bagi umat Islam adalah 17 rakaat. Maka dari itu, Soekarno meyakini bahwa 17 merupakan tanggal yang baik untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan RI. Kebetulan pula, pada 17 Agustus 1945 terjadi saat Ramadan di hari kesembilan.

Menurut berbagai sumber, Kamis (17/8/2023), menilik jauh ke belakang sebelum ditetapkan tanggal 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan, kediaman Bung Karno pernah didatangi sejumlah pemuda.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/337/2866256/kasus-pria-pasang-bendera-merah-putih-pada-anjing-di-riau-Fnhjm8MdMe.jpeg
Kasus Pria Pasang Bendera Merah Putih pada Anjing di Riau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/525/2866128/sambut-hut-ri-ke-78-tim-damkar-kibarkan-bendera-merah-putih-di-flyover-dago-avPrUgyn3D.jpg
Sambut HUT RI ke-78, Tim Damkar Kibarkan Bendera Merah Putih di Flyover Dago
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/337/2865934/jadi-inspektur-upacara-hut-ke-78-ri-mahfud-md-kenakan-baju-adat-mandailing-9NuyqjaeKC.jpg
Jadi Inspektur Upacara HUT ke-78 RI, Mahfud MD Kenakan Baju Adat Mandailing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/16/337/2865568/begini-rekayasa-lalu-lintas-saat-perayaan-hut-ri-ke-78-di-istana-merdeka-9qflLdNW17.jpg
Begini Rekayasa Lalu Lintas saat Perayaan HUT RI ke-78 di Istana Merdeka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/15/337/2864712/12-contoh-sambutan-ketua-rt-malam-tirakatan-acara-17-agustus-2023-8SNwH92rcQ.jpg
12 Contoh Sambutan Ketua RT Malam Tirakatan Acara 17 Agustus 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/15/337/2864704/mengapa-proklamasi-diperingati-setiap-tahun-8FRmRQb2zy.jpg
Mengapa Proklamasi Diperingati Setiap Tahun?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement