HOME NEWS NASIONAL

Perayaan HUT ke-78 RI, HT: Saatnya Bersatu Bangun Indonesia Maju

Nanda Aria , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |16:34 WIB
Perayaan HUT ke-78 RI, HT: Saatnya Bersatu Bangun Indonesia Maju
HT dan Liliana Tanoesoedibjo ucapkan selamat HUT ke-78 RI/Foto: Instagram Hary Tanoe
JAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo mengucapkan selamat HUT ke-78 Republik Indonesia (RI).

Bagi mereka, hari kemerdekaan ini merupakan momentum untuk bersatu dalam membangun Indonesia maju, sehingga masyarakatnya dapat sejahtera.

“Selamat memperingati Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia. Terus Melaju untuk Indonesia Maju,” ujar HT pada laman Instagram miliknya, Kamis (17/08/2023).

HT mengimbau agar seluruh masyarakat Indonesia melanjutkan perjuangan untuk menjadikan NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

“Mari kita bekerja bersama, bahu-membahu melanjutkan perjuangan meraih cita-cita kemerdekaan untuk menjadikan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,”paparnya.

