Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Sapa Warga di Sekitar Istana Merdeka Jelang Upacara Penurunan Bendera

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |16:46 WIB
Jokowi Sapa Warga di Sekitar Istana Merdeka Jelang Upacara Penurunan Bendera
Jokowi sapa warga jelang penurunan bendera di Istana Negara/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyapa masyarakat di luar kawasan Istana Merdeka menjelang upacara penurunan bendera merah putih di HUT ke-78 RI.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, Jokowi sengaja mendatangi masyarakat yang datang untuk menyaksikan prosesi upacara penurunan bendera.

Awalnya, sekira pukul 16.25 WIB, Jokowi terlihat keluar dari kawasan Istana dengan sejumlah pengamanan, ia kemudian berswafoto dengan polisi wanita yang berjaga di area depan.

Setelah itu, Jokowi berjalan menyisiri taman di depan istana dan berswafoto bersama masyarakat. Bahkan ada satu pria yang handphonenya dipegang langsung oleh Jokowi dan ia pun foto bersama.

"Pak Jokowi selfie pak selfie," kata pria tersebut sambil, menyodorkan handphonenya.

(Nanda Aria)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/338/2876317/wakil-wali-kota-tangerang-bersama-ribuan-warga-peringati-hut-ke-78-ri-0rLEXjvtQp.jpg
Wakil Wali Kota Tangerang Bersama Ribuan Warga Peringati HUT ke-78 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/18/2876253/warna-warni-indonesia-hiasi-resepsi-diplomatik-hut-ke-78-ri-di-perth-australia-Aerbw1k1vj.jpeg
Warna-warni Indonesia Hiasi Resepsi Diplomatik HUT Ke-78 RI di Perth, Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/26/338/2871491/hadiri-karnaval-kebangsaan-di-alun-alun-wali-kota-depok-kenakan-baju-adat-gayo-AF87BuDSxQ.jpg
Hadiri Karnaval Kebangsaan di Alun-Alun, Wali Kota Depok Kenakan Baju Adat Gayo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/1/2868737/rayakan-hut-ke-78-ri-masyarakat-bisa-melihat-perindo-sebagai-partai-yang-peduli-iCBJCHeXEh.jpg
Rayakan HUT Ke-78 RI, Masyarakat Bisa Melihat Perindo sebagai Partai yang Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/1/2868059/semarak-kemerdekaan-ri-pemuda-perindo-gelar-pesta-rakyat-di-kampung-cilebak-bandung-oJOLGYd2FU.jpg
Semarak Kemerdekaan RI, Pemuda Perindo Gelar Pesta Rakyat di Kampung Cilebak Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/20/1/2867855/peserta-antusias-ikuti-lomba-kemerdekaan-ri-yang-digelar-perindo-sumut-2DFZ1qPj5e.jpg
Peserta Antusias Ikuti Lomba Kemerdekaan RI yang Digelar Perindo Sumut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement