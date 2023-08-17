Jokowi Sapa Warga di Sekitar Istana Merdeka Jelang Upacara Penurunan Bendera

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyapa masyarakat di luar kawasan Istana Merdeka menjelang upacara penurunan bendera merah putih di HUT ke-78 RI.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, Jokowi sengaja mendatangi masyarakat yang datang untuk menyaksikan prosesi upacara penurunan bendera.

Awalnya, sekira pukul 16.25 WIB, Jokowi terlihat keluar dari kawasan Istana dengan sejumlah pengamanan, ia kemudian berswafoto dengan polisi wanita yang berjaga di area depan.

Setelah itu, Jokowi berjalan menyisiri taman di depan istana dan berswafoto bersama masyarakat. Bahkan ada satu pria yang handphonenya dipegang langsung oleh Jokowi dan ia pun foto bersama.

"Pak Jokowi selfie pak selfie," kata pria tersebut sambil, menyodorkan handphonenya.

(Nanda Aria)