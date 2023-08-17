Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Datang dari Kupang, Wanita Ini Sengaja Ingin Tonton Upacara HUT Ke-78 RI di Istana Merdeka

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |17:09 WIB
Datang dari Kupang, Wanita Ini Sengaja Ingin Tonton Upacara HUT Ke-78 RI di Istana Merdeka
Wanita asal Kupang ingin saksikan HUT Ke-78 RI di Istana (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Momen 17 Agustus atau kemerdekaan Indonesia menjadi momen yang luar biasa bagi Theresia, wanita berumur 73 tahun. Ia sengaja datang dari Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) ke Jakarta untuk menyaksikan perayaan HUT ke-78 Republik Indonesia langsung di Istana Merdeka.

"Ya memang mau sengaja datang ke sini juga (ke istana), sambil ngantar cucu sekolah di Jakarta," kata Theresia saat ditemui MNC Portal di lapangan.

Theresia mengaku penasaran dan ingin menyaksikan perayaan kemerdekaan Indonesia di istana, meskipun tidak boleh masuk ke area dalam.

"Mau liat 17 Agutusan di Jakarta, di istana," ucapnya.

Theresia mengungkap, ia bersama dengan saudaranya sengaja datang di sore hari karena ingin menyaksikan upacara penurunan bendera merah putih.

"Dari jam 2 (sore) di sini. Mau ngikutin sampe penurunan bendera, maunya di dalem sih, tapi ga punya undangan," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
