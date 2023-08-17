Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tim Indonesia Jaya Berhasil Turunkan Bendera Merah Putih

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |17:37 WIB
Tim Indonesia Jaya Berhasil Turunkan Bendera Merah Putih
Penurunan bendera merah putih di Istana Negara (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Tim Indonesia Jaya bersiap berhasil menurunkan bendera Merah Putih dalam Upacara Penurunan Bendera Negara Sang Merah Putih Kamis sore, 17 Agustus 2023, di halaman Istana Merdeka.

Sekitar pukul 17.01 WIB bendera mulai diturunkan oleh Tim Paskibraka Indonesia Jaya. Bertindak sebagai pembawa baki bendera yakni Keyla Azzahra Purnama. Keyla merupakan perwakilan dari Provinsi Sumatera Selatan.

Tiga orang lainnya dari Tim Indonesia Jaya yang bertugas untuk menurunkan bendera ialah Frans Timothy Prawira Siallagan sebagai Komandan Kelompok 8 yang mewakili Provinsi Lampung, Made Guruh Anggara Putra sebagai pembentang bendera yang mewakili Provinsi Bali, dan Raja Shiam Al Ghiffary Panjiyoga sebagai pengerek bendera yang mewakili Provinsi Jawa Barat.

Sementara itu, bertindak selaku Komandan Upacara Penurunan Bendera Negara Sang Merah Putih adalah Kombes Pol Victor Dean Mackbon. Saat ini, ia menjabat sebagai Kapolresta Jayapura Kota Polda Papua. Sedangkan yang bertindak sebagai Komandan Kompi Paskibraka ialah Kapten Pom Herlan Auriza, yang saat ini bertugas sebagai Danunitpom Puspomau.

Adapun Brigadir Jenderal TNI Arkamelvi Karmani akan kembali bertindak sebagai Perwira Upacara pada sore hari ini. Ia merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1989 yang lahir di Jakarta, 10 Februari 1967. Saat ini ia menjabat sebagai Kepala Staf Komando Garnisun Tetap I/Jakarta.

Usai diturunkan, bendera merah putih diserahkan kepada Inspektur Upacara Upacara Presiden Joko Widodo. Masyarakat pun memberikan apresiasi kepada Tim Paskibraka Indonesia Jaya yang telah berhasil menurunkan bendera merah putih.

(Awaludin)

      
