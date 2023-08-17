Baju Adat Presiden Jokowi Jadi Sorotan, Simak Informasi Seru dan Menarik di Okezone Updates Hari Ini!

Okezone Updates kali ini menayangkan berita Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang menjadi pusat perhatian dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-78 RI. Jokowi tahun ini mengenakan pakaian adat Ageman Songkok Sangkepan Ageng.

Ageman biasanya dipakai oleh para raja Pakubuwono Surakarta Hadiningrat saat acara Enggar Soho Tedhak Loji. Acara tersebut ialah saat para raja keluar keraton dengan menaiki kuda untuk menyapa rakyat.

Selain itu, musisi kebanggaan Indonesia, Putri Ariani berhasil menghibur para pejabat, tamu undangan dan peserta upacara kemerdekaan di Istana Negara. Putri tampak anggun mengenakan gaun merah dengan detail songket.

Putri membawakan dua lagu, Melati Suci karya Guruh Soekarno Putra dan Rungkad yanh dipopulerkan penyanyi dangdut Happy Asmara.

(Khafid Mardiyansyah)