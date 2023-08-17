JAKARTA- Kasus pria pasang bendera merah putih pada anjing di Riau menarik diulas. Seperti diketahui kasus pria pasang bendera merah putih pada anjing menjadi viral.
Seperti diketahui, seorang karyawan sawit PT SAS di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, Riau berinisial RH diamankan polisi. Dia ditangkap setelah video viral memasangkan bendera merah putih ke anjing.
Kapolres Bengkalis, AKBP Setyo Bimo Anggoro mengatakan pelaku yang merupakan karyawan PT SAS diamankan terkait dugaan penghinaan terhadap simbol negara. Saat ini kasusnya ditangani Polsek Pinggir.
"Pelaku adalah RH 22 tahun dia adalah Wakil Kepala Tata Usaha PT Sawit Agung Sejahtera," kata Setyo Bimo Anggoro, di Jakarta.