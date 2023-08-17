Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Pria Pasang Bendera Merah Putih pada Anjing di Riau

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |17:46 WIB
Kasus Pria Pasang Bendera Merah Putih pada Anjing di Riau
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Kasus pria pasang bendera merah putih pada anjing di Riau menarik diulas. Seperti diketahui kasus pria pasang bendera merah putih pada anjing menjadi viral.

Seperti diketahui, seorang karyawan sawit PT SAS di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, Riau berinisial RH diamankan polisi. Dia ditangkap setelah video viral memasangkan bendera merah putih ke anjing.

Kapolres Bengkalis, AKBP Setyo Bimo Anggoro mengatakan pelaku yang merupakan karyawan PT SAS diamankan terkait dugaan penghinaan terhadap simbol negara. Saat ini kasusnya ditangani Polsek Pinggir.

"Pelaku adalah RH 22 tahun dia adalah Wakil Kepala Tata Usaha PT Sawit Agung Sejahtera," kata Setyo Bimo Anggoro, di Jakarta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/337/2866217/alasan-bung-karno-memilih-tanggal-17-agustus-untuk-proklamasi-kemerdekaan-ri-VBk32hAYgt.jpg
Alasan Bung Karno Memilih Tanggal 17 Agustus untuk Proklamasi Kemerdekaan RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/525/2866128/sambut-hut-ri-ke-78-tim-damkar-kibarkan-bendera-merah-putih-di-flyover-dago-avPrUgyn3D.jpg
Sambut HUT RI ke-78, Tim Damkar Kibarkan Bendera Merah Putih di Flyover Dago
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/337/2865934/jadi-inspektur-upacara-hut-ke-78-ri-mahfud-md-kenakan-baju-adat-mandailing-9NuyqjaeKC.jpg
Jadi Inspektur Upacara HUT ke-78 RI, Mahfud MD Kenakan Baju Adat Mandailing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/16/337/2865568/begini-rekayasa-lalu-lintas-saat-perayaan-hut-ri-ke-78-di-istana-merdeka-9qflLdNW17.jpg
Begini Rekayasa Lalu Lintas saat Perayaan HUT RI ke-78 di Istana Merdeka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/15/337/2864712/12-contoh-sambutan-ketua-rt-malam-tirakatan-acara-17-agustus-2023-8SNwH92rcQ.jpg
12 Contoh Sambutan Ketua RT Malam Tirakatan Acara 17 Agustus 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/15/337/2864704/mengapa-proklamasi-diperingati-setiap-tahun-8FRmRQb2zy.jpg
Mengapa Proklamasi Diperingati Setiap Tahun?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement