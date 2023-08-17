Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Momen Jokowi Ikut Nyanyi Bareng Kahitna di Upacara Penurunan Bendera HUT ke-78 RI

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |18:00 WIB
Momen Jokowi Ikut Nyanyi Bareng Kahitna di Upacara Penurunan Bendera HUT ke-78 RI
Presiden Joko Widodo (foto: dok biro pers)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi tampak ikut menyanyi 'cantik' lagu grup musik Kahitna yang memeriahkan upacara penurunan bendera Merah Putih, Kamis (17/8/2023) di Istana Merdeka.

Berdasarkan Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (17/8/2023) terlihat sejumlah tamu upacara menikmati penampilan lagu yang dibawakan dari oleh Hedi Yunus cs itu.

Awal mulanya Kahitna menyanyikan lagu "Cerita Cinta" ditengah panggung. Tampak sejumlah tamu mengabadikan momena tersebut.

"Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kamu bisa hadir di upacara penurunan bendera kemerdekaan RI ke 78. Aduh senang sekali," ucap Hedi Yunus.

Telusuri berita news lainnya
