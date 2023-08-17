Masyarakat Saksikan Kirab Pemindahan Bendera Merah Putih dari Istana Merdeka ke Monas

JAKARTA - Usai melalui prosesi upacara penurunan bendera, arak-arakan pun melakukan pemindahan kembali Bendera Merah Putih dan Naskah Proklamasi dari Istana Merdeka menuju Monumen Nasional (Monas), Kamis (17/8/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal, arak-arakan pembawa bendera keluar dari kawasan Istana Merdeka sekira pukul 17.40 WIB. Kereta kencana yang membawa Bendera Merah Putih pun tiba di depan gerbang Monas pada 17.45 WIB dengan didampingi oleh iring-iringan kuda, dan marching band pada barisan depan.

Di sisi jalan, masyarakat terlihat antusias, mereka menunggu arak-arakan tersebut sejak pukul 14.00 WIB. Bahkan, beberapa orang sengaja datang dari luar pulau Jawa untuk menyaksikan langsung prosesi upacara HUT ke-78 Republik Indonesia.