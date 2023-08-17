Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Masyarakat Saksikan Kirab Pemindahan Bendera Merah Putih dari Istana Merdeka ke Monas

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |18:19 WIB
Masyarakat Saksikan Kirab Pemindahan Bendera Merah Putih dari Istana Merdeka ke Monas
MAsyarakat antusias saksikan kirab bendera merah putih ke Monas/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Usai melalui prosesi upacara penurunan bendera, arak-arakan pun melakukan pemindahan kembali Bendera Merah Putih dan Naskah Proklamasi dari Istana Merdeka menuju Monumen Nasional (Monas), Kamis (17/8/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal, arak-arakan pembawa bendera keluar dari kawasan Istana Merdeka sekira pukul 17.40 WIB. Kereta kencana yang membawa Bendera Merah Putih pun tiba di depan gerbang Monas pada 17.45 WIB dengan didampingi oleh iring-iringan kuda, dan marching band pada barisan depan.

Di sisi jalan, masyarakat terlihat antusias, mereka menunggu arak-arakan tersebut sejak pukul 14.00 WIB. Bahkan, beberapa orang sengaja datang dari luar pulau Jawa untuk menyaksikan langsung prosesi upacara HUT ke-78 Republik Indonesia.

Telusuri berita news lainnya
