INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Selfie Bareng Jokowi di HUT ke-78 RI, Warga: Pernah Foto Sama Kaesang, Sekarang Sama Bapaknya

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |18:32 WIB
Erlan senang dpaat selfie dengan Jokowi/Foto: MPI
JAKARTA - Pria bernama Erlan (29) itu merasa beruntung, usahanya sejak pagi menunggu di depan Istana Merdeka membuahkan hasil. Akhirnya, ia bisa berswafoto bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Erlan yang tinggal di Cipinang mengaku sangat bangga karena bisa foto bersama dengan orang nomor satu di Indonesia itu. Terlebih, ia sudah menunggu sejak pagi, ketika upacara HUT ke-78 Republik Indonesia dimulai.

Tapi, kata Erlan, pagi tadi suasana kawasan luar istana sangat riuh dan penuh, sehingga ia tidak bisa lebih dekat dengan gerbang istana, tempat Presiden Jokowi.

"Ga nyangka banget aku dapet," kata Erlan saat ditemui di lokasi, Kamis (17/8/2023).

Erlan menjelaskan, bisa foto bersama Jokowi merupakan sebuah pencapaian, karena sebelumnya ia pernah berfoto dengan Kaesang Pangarep.

"Pernah foto sama kaesang sekarang sama bapaknya," ucapnya.

