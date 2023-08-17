Momen Jokowi Tertawa Lihat Totalitas Pemenang Pakaian Adat di Upacara Penurunan Bendera

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membagikan sepeda bagi tamu undangan dalam upacara penurunan Bendera di HUT ke-78 Republik Indonesia (RI) di Istana Merdeka, Jakarta.

Jokowi terlihat puas dan tersenyum saat melihat kelima pemenang yang mengenakan pakaian adat terbaik. Jokowi bahkan tertawa lepas saat melihat totalitas tamu undangan.

Salah satu yang terunik ada pemenang bernama Ricky yang datang ke Istana Merdeka dengan menggunakan pakaian adat khas Madura. Ricky terlihat mengenakan songkok yang menjulang tinggi pada bagian kepalanya.

Totalitas dari Ricky membuat Jokowi tertawa. Belum lagi Ricky juga terlihat berjalan pede menggunakan kaca mata hitam untuk mengambil hadiah sepeda.

Sontak Ricky juga membuat gemuruh tawa bagi tamu undangan yang lain. Kelima juara yang siap menerima sepeda pun langsung mendapat tepuk tangan meriah dari para tamu undangan.