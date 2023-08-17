Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gandeng BRIN, Mbak Ita Optimalkan Potensi Kota Semarang

Imam Rachmawan , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |19:00 WIB
Gandeng BRIN, Mbak Ita Optimalkan Potensi Kota Semarang
Tepat pada peringatan HUT Kemerdekaan ke-78 RI, Wali Kota Semarang Havearita Gunaryanti Rahayu menandatangani kerja sama dengan BRIN. (Foto: dok. Pemkot Semarang)
JAKARTA - Tepat pada peringatan HUT Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu menandatangani naskah kerja sama dengan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) yang dilakukan usai pelaksanaan upacara di Halaman Balaikota Semarang, Kamis (17/8/2023).

Naskah kerja sama tersebut berisikan poin-poin khususnya yang berkaitan dengan penguatan upaya ketahanan pangan yang menjadi salah satu fokus pembangunan wali kota perempuan pertama di kota Semarang tersebut.

“Alhamdulillah hari ini, perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-78 RI sudah penuh, sudah tidak pakai masker, dan kita sudah beraktifitas seperti sedia kala. Hari ini juga ada beberapa kegiatan yaitu yang pertama menandatangani naskah kerja sama dengan BRIN terkait khususnya ketahanan pangan,” ujar perempuan yang akrab disapa Mbak Ita.

Lebih lanjut, dirinya menyampaikan bahwa penandatanganan naskah kerja sama ini merupakan langkah awal untuk BRIN bisa menggali potensi yang ada di Kota Semarang. Hal tersebut perlu dilakukan dalam upaya optimalisasi potensi-potensi yang ada.

“Ini adalah awal, setelah itu dari BRIN akan mapping dan nanti akan dilanjutkan pertemuan lagi untuk tindak lanjutnya. Sehingga diharapkan dengan kerja sama ini, BRIN bisa memberikan inovasi yang bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di kota Semarang,” terangnya.

