Cerita Lily soal Sepatunya Terlepas saat Bawa Baki Bendera Merah Putih di HUT ke-78 RI

JAKARTA - Pembawa baki bendera Merah Putih, Lily Indriani Suparman Wenda pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada Kamis, 17 Agustus 2023, akhirnya angkat bicara mengenai insiden sepatunya yang copot.

Kejadian tidak mengenakkan terjadi seusai pengibaran Bendera Merah Putih. Usai Tim Paskibraka Indonesia maju mengibarkan bendera, nampak sepatu Lily terlepas. Sepatu kirinya terlepas saat Lily kembali ke barisan usai mengibarkan bendera.

Lily mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui insiden sepatu kirinya yang terlepas. Lily menyebut sepatunya itu kurang dikencangkan, sehingga terlepas saat baris-berbaris.

"Itu enggak tahu. Mungkin apa, kurang kuat mungkin juga ya. Jadi kelepas gitu sepatunya," kata Lily kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/8/2023).

Meski sepatunya terlepas satu, Lily tetap tenang dan percaya diri. Dirinya memilih tetap melanjutkan tugasnya kembali kebarisan usai timnya mengibarkan bendera. "Tenang, percaya diri," kata Lily.

"Enggak panik sama sekali," tambahnya.

Fokus dan ketenangannya itu, kata Lily, dirinya lakukan karena mengingat perkataan bunda atau pembina dari BPIP. Program Paskibraka saat ini di bawah koordinasi BPIP.

"Tetap percaya diri, fokus, dan jangan dengerin kata orang lain gitu," kata Lily.

Diketahui, Lilly Indriani Suparman Wenda yang merupakan perwakilan dari Provinsi Papua Pegunungan terpilih sebagai pembawa bendera Merah Putih. Saat ini, ia menempuh pendidikan di SMAN 1 Wamena.

Tiga lainnya dari Kelompok 8 yang bertugas untuk mengibarkan bendera ialah Bintang Wirasatya RA sebagai Komandan Kelompok 8 yang mewakili Provinsi Sumatera Selatan, Nathaniel Shawn Edgar Sondakh sebagai pembentang bendera yang mewakili Provinsi Sulawesi Utara, dan Alfin Alfarisi sebagai pengerek bendera yang mewakili Provinsi Sumatera Barat.