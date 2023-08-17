Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Magnitudo 5,2 di Nagan Raya Aceh Akibat Aktivitas Sesar Tripa

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |21:25 WIB
Gempa Magnitudo 5,2 di Nagan Raya Aceh Akibat Aktivitas Sesar Tripa
Gempa magnitudo 5,2 di Nagan Raya Aceh akibat aktivitas sesar tripa. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dengan Magnitudo 5,2 yang mengguncang Nagan Raya, Aceh Akibat aktivitas sesar Tripa.

"Gempa ini dipicu aktivitas sesar lokal Tripa. Sesar besar Sumatra segmen Tripa," ungkap Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya, Kamis (17/8/2023).

Sebelumnya dilaporkan gempa terjadi pukul 20.16.08 WIB. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,1.

Episenter gempa terletak pada koordinat 4,47° LU ; 96,56° BT, atau tepatnya berlokasi di darat wilayah Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya, Aceh pada kedalaman 10 km.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
