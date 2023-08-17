Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Tingkah Kocaknya dengan Basuki Viral, Erick: Saya Terkaget-kaget

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |22:49 WIB
Tingkah Kocaknya dengan Basuki Viral, Erick: Saya Terkaget-kaget
Erick Thohir dan Basuki Hadimuljono. (tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjadi sorotan pada upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78 Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/8/2023).

Tingkah kocak keduanya membuat nama Erick dan Basuki menduduki trending topic di aplikasi X, yang sebelumnya bernama Twitter.

Momen kocak bermula saat Basuki mengecek bajunya. Tak lama berselang, ia melihat-lihat dan memegang busana Erick yang berada tepat di sebelah kanannya. Kemudian, Basuki langsung dicolek sang istri yang berada di sebelah kirinya. Erick tampak kaget dan tersenyum melihat kejahilan Basuki.

"Pak Basuki pegang saya, saya juga terkaget-kaget, jadi viral. (Basuki) jahil, dia dimarahin istrinya," seloroh Erick.

