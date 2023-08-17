Tingkah Kocaknya dengan Basuki Viral, Erick: Saya Terkaget-kaget

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjadi sorotan pada upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78 Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/8/2023).

Tingkah kocak keduanya membuat nama Erick dan Basuki menduduki trending topic di aplikasi X, yang sebelumnya bernama Twitter.

Momen kocak bermula saat Basuki mengecek bajunya. Tak lama berselang, ia melihat-lihat dan memegang busana Erick yang berada tepat di sebelah kanannya. Kemudian, Basuki langsung dicolek sang istri yang berada di sebelah kirinya. Erick tampak kaget dan tersenyum melihat kejahilan Basuki.

"Pak Basuki pegang saya, saya juga terkaget-kaget, jadi viral. (Basuki) jahil, dia dimarahin istrinya," seloroh Erick.