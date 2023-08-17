Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diikuti Ribuan ASN, Pj Gubernur DKI Pimpin Upacara HUT Ke-78 RI di Monas

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |07:22 WIB
Diikuti Ribuan ASN, Pj Gubernur DKI Pimpin Upacara HUT Ke-78 RI di Monas
Suasana Upacara HUT Ke-78 RI di Monas. (Foto: Widya Michella)
A
A
A

JAKARTA - Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menjadi Inspektur Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada Kamis 17 Agustus 2023, berlokasi di Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas).

Pada pukul 06.30 WIB komandan upacara memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Kasatpol PP Jakbar, Agus Irwanto. Tampak ribuan pegawai Balai Kota DKI mengenakan baju encim dan sadariah. 

 BACA JUGA:

Pukul 06.31 WIB, Pj. Gubernur DKI Jakarta selaku Inspektur Upacara tiba di tempat Upacara (laporan Perwira Upacara). Kemudian Pj. Gubernur DKI Jakarta selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

Kemudian pukul 06.36 WIB pengibaran bendera Merah Putih diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilaksanakan oleh sebanyak 42 dari siswa SMA seluruh DKI Jakarta. Tampak terlihat siswa mengibarkan bendera dengan iringan musik. 

BACA JUGA:

Teks UUD 1945 untuk Upacara 17 Agustus, Lengkap dengan Maknanya 

Lalu pada pukul 06.44 WIB, Heru Budi memimpin prosesi mengheningkan cipta. "Untuk mengenang para pahlawan, mari kita mengheningkan cipta mulai," ujarnya. 

Halaman:
1 2
      
