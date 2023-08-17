Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Hari Kemerdekaan, Jalan Protokol Ibu Kota Jakarta Terpantau Lengang

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |08:16 WIB
Libur Hari Kemerdekaan, Jalan Protokol Ibu Kota Jakarta Terpantau Lengang
Jalanan Jakarta lengang pagi ini. (Foto: Ilustrasi/Dok Okezone)
JAKARTA - Sejumlah ruas jalan di Ibu Kota Jakarta terpantau lengang, pada hari libur nasional HUT Ke-78 RI, Kamis (17/8/2023). Sepanjang perbatasan wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Pusat, akses jalan terpantau lancar cenderung sepi.

Kondisi itu dimulai dari Jalan Yos Sudarso dan Jalan Boulevard Barat yang menghubungkan wilayah Kelapa Gading, Sunter, dan Koja.

Terpantau pada Pukul 07.00 WIB situasi arus lalu lintas lancar dan sangat jarang mobil dan sepeda motor yang melintas.

Antrean kendaraan yang pendek hanya terlihat di traffic light atau lampu merah yang ada di perempatan Cempaka Putih.

Begitupun terlihat di Jalan Letjen Suprapto yang biasanya pada Pukul 07.00 WIB jalan biasanya padat oleh para pekerja yang melintas dari arah Bekasi melewati Pulo Gadung ke arah Jakarta, kini terpantau sepi dan lengang hari ini.

Sementara di area sekitar Monumen Nasional (Monas) tempat akan dilaksanakannya kirab kebudayaan juga terpantau cenderung lengang. 

