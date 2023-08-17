Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

HUT ke-78 RI, Heru Budi: Perkuat Peran Jakarta sebagai Pusat Pertumbuhan Indonesia

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |08:17 WIB
HUT ke-78 RI, Heru Budi: Perkuat Peran Jakarta sebagai Pusat Pertumbuhan Indonesia
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 RI dapat menjadi momentum bagi dirinya untuk merenung sejauh mana peran pembangunan Jakarta dalam kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

"Oleh karena itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengarahkan fokusnya pada transformasi Jakarta menjadi kota global sebagai pintu utama jaringan ekonomi dunia yang berdampak nyata pada urusan sosial dan ekonomi global," kata Heru saat memberikan amanat sebagai inspektur upacara yang digelar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Monas Plaza Selatan Monumen Nasional, Kamis (17/8/2023).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa memperkuat peran kota sebagai pusat pertumbuhan Indonesia menjadi prioritas pembangunan Jakarta di masa mendatang. Oleh karena nya dibutuhkan peranan dari para aparatur sipil negara (ASN) pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan sukses Jakarta.

"Prioritas pembangunan Jakarta di masa mendatang adalah memperkuat peran kota sebagai pusat pertumbuhan Indonesia berjalan dengan cita provinsi 'sukses Jakarta untuk Indonesia' melalui hal ini kita menunjukkan komitmen dalam mendukung kemajuan Republik Indonesia," ujar dia.

Ia melanjutkan bahwa pada setiap aspek harus memiliki sisi yang sejalan dengan pembangunan Jakarta dan bersinergi untuk melahirkan berbagai inovasi dalam mengelola kota.

