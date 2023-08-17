Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heroik! Remaja Panjat Tiang Bendera untuk Perbaiki Tali Penggerek saat Upacara HUT RI di Tangsel

Erfan Maaruf , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |08:28 WIB
Heroik! Remaja Panjat Tiang Bendera untuk Perbaiki Tali Penggerek saat Upacara HUT RI di Tangsel
Remaja perbaiki tiang bendera saat upacara HUT ke-78 di Tangsel (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Aksi herok dilakukan oleh seorang pria yang memanjat tiang bendera untuk memperbaiki tali pengerek yang tersangkut saat diselenggarakannya upacara Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia (RI). 

Dalam video terlihat seorang pria yang mengenakan kaus dan celana hitam lengkap dengan sepatu menaiki tiang bendera di tengah lapangan yang sedang berlangsung upacara HUT ke-78 RI.

Dari informasi yang dihimpun peristiwa tersebut terjadi di Lapangan Rempoa Ciputat, Tangerang Selatan, pada hari ini, Kamis (17/8/2023).

Di tengah para peserta upacara, remaja tersebut memanjat tiang bendera yang mengalami masalah.

Halaman:
1 2
      

