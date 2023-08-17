Heroik! Remaja Panjat Tiang Bendera untuk Perbaiki Tali Penggerek saat Upacara HUT RI di Tangsel

JAKARTA - Aksi herok dilakukan oleh seorang pria yang memanjat tiang bendera untuk memperbaiki tali pengerek yang tersangkut saat diselenggarakannya upacara Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia (RI).

Dalam video terlihat seorang pria yang mengenakan kaus dan celana hitam lengkap dengan sepatu menaiki tiang bendera di tengah lapangan yang sedang berlangsung upacara HUT ke-78 RI.

Dari informasi yang dihimpun peristiwa tersebut terjadi di Lapangan Rempoa Ciputat, Tangerang Selatan, pada hari ini, Kamis (17/8/2023).

Di tengah para peserta upacara, remaja tersebut memanjat tiang bendera yang mengalami masalah.