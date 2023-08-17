Ketika Petugas Ajak Pengendara Upacara di Tengah Jalan saat Lampu Merah

JAKARTA - Peringatan detik-detik proklamasi selalu identik lapangan dan tingan bendera di tengah peserta. Namun, kali ini aksi sejumlah polisi dan dinas perhubungan memeringati detik-detik proklamasi dengan mengibarkan bendera menggunakan tongkat di pertigaan jalan lampu merah di Depok, Jawa Barat.

Dalam video yang beredar terlihat sejumlah orang berpakaian polisi dan dinas perhubungan yang berdiri di tengah-tengah pertigaan lampu jalan di Depok. Mereka memberhentikan para pengendara bermotor yang ada di jalan tersebut.

Mereka membawa bendera merah putih yang diikat dengan tongkat menghadap para pengendara. Kemudian dengan diiringi lagu Indonesia Raya para pengendara yang berhenti beberapa terlihat turun dari kendaraan untuk memberikan hormat dan menyampaikan lagu Indonesia Raya.

"Detik-detik memperingati proklamasi di samping Ramanda lampu merah. Para pengendara diajak upacara sejenak," tulis akun Infodepok, Kamis (17/8/2023).

(Awaludin)