HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur HUT ke-78 RI, Jalur Puncak Bogor Masih Normal Lancar

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |13:42 WIB
Libur HUT ke-78 RI, Jalur Puncak Bogor Masih Normal Lancar
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Kondisi arus lalu lintas pada peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor masin normal lancar. Terpantau belum ada peningkatan kendaraan signifikan di jalur tersebut.

"Masih normal lancar," kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto, Kamis (17/8/2023).

Kata dia, arus kendaraan dari arah Jakarta menunu Puncak masih didominasi oleh aktivitas masyarakat. Sedangkan, dari arah Puncak menuju Jakarta cenderung menurun dari hari libur biasanya.

"Antrean ke bawah (Jakarta) itu tidak ada antrean. Dimana Pasir Muncang biasanya ada antrean, Megamendung, Pasar itu biasanya ada antrean sampai saat ini belum terjadi antrean. namun yang ke atas (Puncak) memang mungkin mobilitas masyarakat yang melaksanakan kegiatan 17-an itu cukup banyak sehingga arus ke atas sedikit ada antrean tapi tidak terlalu panjang," ungkapnya.

