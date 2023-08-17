Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Detik-Detik Upacara HUT Ke-78 RI di Jalur Puncak Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |13:45 WIB
Detik-Detik Upacara HUT Ke-78 RI di Jalur Puncak Bogor
Upacara HUT Ke-78 RI di jalur Puncak Bogor (foto: dok ist)
A
A
A

BOGOR - Sejumlah anggota Satlantas Polres Bogor bersama pengendara melakukan hormat bendera merah putih ketika detik-detik Proklamasi di Simpang Gadog, Kabupaten Bogor. Sikap hormat bendera ini tetap dilaksanakan hikmat meski secara sederhana.

Peringatan tersebut dilakukan sekira pukul 10.00 WIB. Tampak polisi memegang bendera merah putih berdiri di tengah jalan sambil diikuti sikap hormat anggota lainnya dan para pengendara di Jalur Puncak.

Arus lalu lintas baik dari arah Jakarta menuju Puncak maupun sebaliknya dihentikan sementara selama prosesi tersebut berlangsung beberapa menit. Terlihat beberapa pengendara antusias turun dari kendaraannya, tetapi ada yang hanya berdiam diri menunggu prosesi hormat bendera selesai.

KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto mengatakan sikap hormat bendera ini sebagai bentuk penghormatan dan memperingati HUT ke-78 Republik Indonesia dari polisi yanh sedang bertugas di lapangan khususnya di kawasan wisata Puncak.

"Karena kita tidak ikut kegiatan upacara karena pengamanan Jalur Puncak jadi kita akan jadikan rutin nanti tiap tahun dilaksakan dalam rangka detik-detik proklamasi melaksanakan penghormatan bendera," kata Ardian kepada wartawan, Kamis (17/8/2023).

Dalam prosesi ini, tidak semua anggota di Jalur Puncak terlibat. Karena, harus melaksanakan tugas mengajaga keamanan dan ketertiban lalu lintas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/338/2876317/wakil-wali-kota-tangerang-bersama-ribuan-warga-peringati-hut-ke-78-ri-0rLEXjvtQp.jpg
Wakil Wali Kota Tangerang Bersama Ribuan Warga Peringati HUT ke-78 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/18/2876253/warna-warni-indonesia-hiasi-resepsi-diplomatik-hut-ke-78-ri-di-perth-australia-Aerbw1k1vj.jpeg
Warna-warni Indonesia Hiasi Resepsi Diplomatik HUT Ke-78 RI di Perth, Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/26/338/2871491/hadiri-karnaval-kebangsaan-di-alun-alun-wali-kota-depok-kenakan-baju-adat-gayo-AF87BuDSxQ.jpg
Hadiri Karnaval Kebangsaan di Alun-Alun, Wali Kota Depok Kenakan Baju Adat Gayo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/1/2868737/rayakan-hut-ke-78-ri-masyarakat-bisa-melihat-perindo-sebagai-partai-yang-peduli-iCBJCHeXEh.jpg
Rayakan HUT Ke-78 RI, Masyarakat Bisa Melihat Perindo sebagai Partai yang Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/1/2868059/semarak-kemerdekaan-ri-pemuda-perindo-gelar-pesta-rakyat-di-kampung-cilebak-bandung-oJOLGYd2FU.jpg
Semarak Kemerdekaan RI, Pemuda Perindo Gelar Pesta Rakyat di Kampung Cilebak Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/20/1/2867855/peserta-antusias-ikuti-lomba-kemerdekaan-ri-yang-digelar-perindo-sumut-2DFZ1qPj5e.jpg
Peserta Antusias Ikuti Lomba Kemerdekaan RI yang Digelar Perindo Sumut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement