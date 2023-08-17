Detik-Detik Upacara HUT Ke-78 RI di Jalur Puncak Bogor

BOGOR - Sejumlah anggota Satlantas Polres Bogor bersama pengendara melakukan hormat bendera merah putih ketika detik-detik Proklamasi di Simpang Gadog, Kabupaten Bogor. Sikap hormat bendera ini tetap dilaksanakan hikmat meski secara sederhana.

Peringatan tersebut dilakukan sekira pukul 10.00 WIB. Tampak polisi memegang bendera merah putih berdiri di tengah jalan sambil diikuti sikap hormat anggota lainnya dan para pengendara di Jalur Puncak.

Arus lalu lintas baik dari arah Jakarta menuju Puncak maupun sebaliknya dihentikan sementara selama prosesi tersebut berlangsung beberapa menit. Terlihat beberapa pengendara antusias turun dari kendaraannya, tetapi ada yang hanya berdiam diri menunggu prosesi hormat bendera selesai.

KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto mengatakan sikap hormat bendera ini sebagai bentuk penghormatan dan memperingati HUT ke-78 Republik Indonesia dari polisi yanh sedang bertugas di lapangan khususnya di kawasan wisata Puncak.

"Karena kita tidak ikut kegiatan upacara karena pengamanan Jalur Puncak jadi kita akan jadikan rutin nanti tiap tahun dilaksakan dalam rangka detik-detik proklamasi melaksanakan penghormatan bendera," kata Ardian kepada wartawan, Kamis (17/8/2023).

Dalam prosesi ini, tidak semua anggota di Jalur Puncak terlibat. Karena, harus melaksanakan tugas mengajaga keamanan dan ketertiban lalu lintas.