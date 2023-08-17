Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

1.268 Warga Binaan Lapas Cikarang Bekasi Terima Remisi Kemerdekaan

Ade Suhardi , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |14:10 WIB
1.268 napi di Lapas Cikarang mendapat remisi kemerdekaan. (Foto: MPI)
BEKASI - Dalam rangka Hari Kemerdekaan ke-78 RI, 1.268 warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIA Cikarang, Kabupaten Bekasi, menerima pengurangan masa tahanan atau remisi. Remisi itu, diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan menjalani masa pidana paling sedikit enam bulan.

"Pemberian remisi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Tahun 2023 terkait Pemberian Remisi Umum Tahun 2023," ujar Kepala Lapas Kelas IIA Cikarang Veri Johannes, Kamis (17/8/2023).

Very mengatakan ada total 1.268 WBP Lapas Cikarang dengan rincian 1.224 warga binaan menerima remisi umum satu dan 44 warga binaan mendapat remisi umum dua.

"Dari 44 warga binaan penerima remisi umum dua, 24 warga di antaranya dinyatakan langsung bebas hari ini setelah dipotong masa tahanan sedangkan 20 warga lain masih harus menjalani hukuman subsidair," kata Veri.

Veri menjelaskan remisi umum diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan yakni telah menjalani masa pidana paling sedikit enam bulan, berkelakuan baik, serta aktif mengikuti program pembinaan.

Keaktifan mengikuti program pembinaan ditandai dengan predikat 'Baik' pada laporan perkembangan pembinaan melalui metode Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) serta telah melewati proses penilaian atau assessment oleh wali pemasyarakatan secara berkala.

"Remisi ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada narapidana yang telah menunjukkan perubahan sikap dan perilaku yang baik selama menjalani masa pidana," jelasnya.

Dirinya juga berharap pemberian remisi ini menjadi motivasi bagi narapidana untuk terus berprestasi dan menjadi anggota masyarakat yang baik setelah bebas.

"Kami berharap narapidana yang dinyatakan langsung bebas hari ini menjadi anggota masyarakat yang baik, berbakti kepada keluarga, masyarakat, dan Negara," ucap Dia.

Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah program padat karya untuk mengakomodasi warga binaan yang dinyatakan bebas hari ini.

