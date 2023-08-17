Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tunggu Atraksi Pesawat, Warga Sembari Piknik di Taman Dekat Istana Negara

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |14:24 WIB
Tunggu Atraksi Pesawat, Warga Sembari Piknik di Taman Dekat Istana Negara
Warga sembari piknik di sekitar Istana Merdeka menunggu atraksi pesawat/Foto: Carlos Roy
JAKARTA - Ratusan hingga ribuan warga tampak mengerumuni sekitar area panggung dekat Istana Merdeka Jakarta yang menjadi salah satu pusat peringatan Kemerdekaan RI ke-78 pada Kamis (17/8/2023).

Menurut hasil pengamatan di lokasi sejumlah warga tampak menggelar tikar dan duduk-duduk di sekitar jalur hijau yang ada di bagian tengah Jalan Medan Merdeka Utara bersebelahan dengan Istana Merdeka.

Rina (29) salah satu warga asal Cipinang Jakarta Timur mengaku hendak berpiknik di area dekat sekitar Istana Merdeka.

"Iya pengen lihat langsung ada atraksi pesawat dan helikopter tadi bagus, kalau lihat dari tv kurang puas," kata Rina.

Ia mengaku sudah menyiapkan tikar untuk duduk dan membawa sejumlah logistik makanan dan minuman untuk empat anggota keluarganya.

"Ya persiapan saja sembari nunggu jadi gak kelaparan atau kehausan tadi," tambahnya.

Herman (36) warga Kemayoran juga mengaku senang bisa berpiknik di dekat Istana Merdeka Jakarta sembari melihat pertunjukan pesawat dan helikopter.

"Tadi anak sampai ketakutan karena suara pesawatnya kan cukup keras, tapi sudah ditenangkan sama ibunya tadi," kata Herman.

Herman mengaku sudah merencanakan berpiknik di Monas dan dekat Istana Merdeka karena hari tersebut merupakan hari libur.

"Ya mumpung anak-anak libur dan saya juga libur, jadi ajak mereka melihat langsung peringatan kemerdekaan supaya tumbuh semangat nasionalisme," terangnya.

Sedangkan Susi (43) salah satu warga Jelambar juga mengaku datang langsung ke kawasan Istana Merdeka untuk melihat langsung peringatan kemerdekaan Indonesia.

