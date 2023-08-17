Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Serunya Emak-Emak di Dramaga Bogor Gelar Upacara Bendera HUT Ke-78 RI

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |15:10 WIB
Serunya Emak-Emak di Dramaga Bogor Gelar Upacara Bendera HUT Ke-78 RI
Serunya emak-emak melaksanakan HUT Ke-78 RI. (Foto: Putra Ramadhani)
A
A
A

BOGOR - Sejumlah emak-emak warga Dramaga Tengah RW 02, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor menggelar upacara bendera memperingati HUT Ke-78 Republik Indonesia, Kamis (17/8/2023).

Upacara ini digelar secara sederhana di tengah jalan permukiman warga. Berbagai kostum dikenakan oleh emak-emak seperti daster, kebaya, seragam sekolah hingga perlengkapan dapur turut dibawa.

 BACA JUGA:

Meski begitu, prosesi upacara ini tetap berjalan dengan khidmat. Mereka melakukannya dengan lancar dan penuh riang gembira menyambut HUT Ke-78 RI.

"Ya idenya karena ibu-ibu pengen mengadakan upacara," kata Ketua RW 02, Neti kepada wartawan.

 BACA JUGA:

Latihan upacara bendera emak-emak ini terbilang cukup singkat hanya sekitar satu minggu. Tetapi, semua berjalan dengan lancar tanpa kendala.

"Kita latihan cuma ada seminggu jadi. Alhamdulillah ibu-ibunya udah ngerti emang kemauan ibu-ibu ingin berpartisipasi dalam rangka HUT RI," ujar dia.

