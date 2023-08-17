Serunya Emak-Emak di Dramaga Bogor Gelar Upacara Bendera HUT Ke-78 RI

BOGOR - Sejumlah emak-emak warga Dramaga Tengah RW 02, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor menggelar upacara bendera memperingati HUT Ke-78 Republik Indonesia, Kamis (17/8/2023).

Upacara ini digelar secara sederhana di tengah jalan permukiman warga. Berbagai kostum dikenakan oleh emak-emak seperti daster, kebaya, seragam sekolah hingga perlengkapan dapur turut dibawa.

Meski begitu, prosesi upacara ini tetap berjalan dengan khidmat. Mereka melakukannya dengan lancar dan penuh riang gembira menyambut HUT Ke-78 RI.

"Ya idenya karena ibu-ibu pengen mengadakan upacara," kata Ketua RW 02, Neti kepada wartawan.

Latihan upacara bendera emak-emak ini terbilang cukup singkat hanya sekitar satu minggu. Tetapi, semua berjalan dengan lancar tanpa kendala.

"Kita latihan cuma ada seminggu jadi. Alhamdulillah ibu-ibunya udah ngerti emang kemauan ibu-ibu ingin berpartisipasi dalam rangka HUT RI," ujar dia.