Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

903 Napi Lapas Khusus Gunung Sindur Dapat Remisi, 1 Orang Langsung Bebas

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |15:17 WIB
903 Napi Lapas Khusus Gunung Sindur Dapat Remisi, 1 Orang Langsung Bebas
903 Napi Lapas Khusus Gunung Sindur mendapatkan remisi kemerdekaan. (Foto: Dok Lapas Gunung Sindur)
A
A
A

BOGOR - Sebanyak 903 warga binaan Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur, Kabupaten Bogor mendapat hadiah remisi umum dalam rangka memperingati HUT Ke-78 Kemerdekaan Indonesia. Seorang warga binaan langsung menghirup udara bebas.

Kalapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur Mujiarto menyampaikan remisi umum diberikan kepada warga binaan yang telah berkelakuan baik dan memenuhi syarat ditentukan dalam perundang-undangan. 

"Rinciannya adalah remisi umum 1 atau pengurangan sebagian sebanyak 889 orang dan remisi umum 2 atau langsung bebas sebanyak 14 orang, namun hanya 1 WBP saja yang bisa langsung bebas pada hari Kemerdekaan, sedangkan 13 orang lainnya harus menjalani pidana kurangan pengganti denda," kata Mujiarto dalam keterangannya, Kamis (17/8/2023).

Adapun besaran penerima remisi umum 1 warga binaan sebanyak 889 orang dengan rincian remisi 1 bulan 72 orang, 2 remisi 2 bulan 105 orang, remisi 3 bulan 167 orang, remisi 4 bulan 350 orang, remisi 5 bulan 145 orang dan remisi 6 bulan 50 orang.

 BACA JUGA:

"Sedangkan rincian besaran penerima remisi umum 2 atau langsung bebas sebanyak 14 orang, dengan rincian remisi 4 bulan 5 orang, remisi 5 bulan 8 orang dan remisi 6 bulan 1 orang," ucap dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/338/2876317/wakil-wali-kota-tangerang-bersama-ribuan-warga-peringati-hut-ke-78-ri-0rLEXjvtQp.jpg
Wakil Wali Kota Tangerang Bersama Ribuan Warga Peringati HUT ke-78 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/18/2876253/warna-warni-indonesia-hiasi-resepsi-diplomatik-hut-ke-78-ri-di-perth-australia-Aerbw1k1vj.jpeg
Warna-warni Indonesia Hiasi Resepsi Diplomatik HUT Ke-78 RI di Perth, Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/26/338/2871491/hadiri-karnaval-kebangsaan-di-alun-alun-wali-kota-depok-kenakan-baju-adat-gayo-AF87BuDSxQ.jpg
Hadiri Karnaval Kebangsaan di Alun-Alun, Wali Kota Depok Kenakan Baju Adat Gayo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/1/2868737/rayakan-hut-ke-78-ri-masyarakat-bisa-melihat-perindo-sebagai-partai-yang-peduli-iCBJCHeXEh.jpg
Rayakan HUT Ke-78 RI, Masyarakat Bisa Melihat Perindo sebagai Partai yang Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/1/2868059/semarak-kemerdekaan-ri-pemuda-perindo-gelar-pesta-rakyat-di-kampung-cilebak-bandung-oJOLGYd2FU.jpg
Semarak Kemerdekaan RI, Pemuda Perindo Gelar Pesta Rakyat di Kampung Cilebak Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/20/1/2867855/peserta-antusias-ikuti-lomba-kemerdekaan-ri-yang-digelar-perindo-sumut-2DFZ1qPj5e.jpg
Peserta Antusias Ikuti Lomba Kemerdekaan RI yang Digelar Perindo Sumut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement