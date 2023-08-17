Keseruan Warga Kalimalang Rayakan HUT ke-78 RI, dari Perang Bantal hingga Titian Bambu

JAKARTA - Perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-78 Indonesia turut dimeriahkan seluruh warga. Salah satunya di wilayah Jalan Inspeksi Tarung Barat, Cipinang Melayu, Jakarta Timur, yang warganya menggelar Festival Kalimalang.

Festival Kalimalang ini memanfaatkan aliran Kalimalang untuk menggelar lomba. Dua lomba yang dihadirkan ialah perang bantal dan titian bambu.

BACA JUGA:

Pantauan di lokasi, lomba ini disambut meriah oleh warga sehingga mereka rela berebut posisi untuk menonton terdepan. Mereka pun turut menyoraki peserta lomba yang tengah bertanding.

Lomba perang bantal digelar dengan mempertandingkan satu per satu peserta dengan usia anak-anak hingga remaja. Peserta akan duduk di atas kayu bambu tepat di aliran Kalimalang.

BACA JUGA:

Mereka akan saling memukuli lawannya hingga terjatuh. Peserta yang bisa bertahan lebih lama merupakan pemenangnya.

Sementara, konsep lomba titian bambu serupa dengan panjat pinang. Peserta akan berlomba mencampai ujung bambu yang telah disiapkan berbagai macam hadiah.

Namun, untuk menambah keseruaan, bambu itu kemudian dilumuri dengan oli. Meski kesusahan, para peserta pun larut dalam keseruaan berlomba.

Panitia Kampung Jagur Festival Kalimalang Fatah (38) mengatakan festival atau perlombaan ini digelar setiap tahunnya. Namun perlombaan ini sempat tertunda lantaran ada pandemi COVID-19 dan pembangunan tol Becakayu.

“Sebenarnya ini lomba RT tapi kita general saja, kita open untuk semua warga yang mau join, monggo,” kata Fatah di lokasi, Kamis (17/8/2023).

Fatah mengatakan perlombaan disini terbilang cukup legend dan meriah. Oleh karenanya ia pun menyiapkan berbagai macam hadiah untuk menyemangati peserta.