Warga Sebut Aksi Pembunuhan Sopir Taksi Online di Kompleks Pertanian Terekam CCTV

JAKARTA - Seorang sopir taksi online, MSD ditemukan tewas di dekat Kompleks Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu 16 Agustus 2023. Korban diduga menjadi korban pembunuhan dan perampokan.

Warga menyebutkan bahwa aksi tersebut sempat terekam kamera CCTV di sekitar lokasi.

"Di sini ada CCTV di rumah pojok, arahnya ke sini (TKP). Saya sempat dikasih lihat rekaman CCTV sama polisi dari Polda, itu kelihatan semua kejadiannya," ujar warga, H saat dikonfirmasi, Kamis (17/8/2023).

Menurut warga yang menemukan jenazah korban itu, dia sempat diperlihatkan rekaman CCTV oleh polisi yang menggambarkan saat mobil mengarah ke lokasi kejadian hingga saat korban diseret dan dibuang.

Dengan adanya rekaman CCTV itu, diyakini terduga pelaku pembunuhan dan perampokan itu bakal bisa segera ditangkap.

"Saya yakin (pelaku pembunuhan) cepat ditangkap," katanya.