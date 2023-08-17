Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heru Budi : Uji Coba 50% ASN WFH Dimulai 21 Agustus 2023

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |15:31 WIB
Heru Budi : Uji Coba 50% ASN WFH Dimulai 21 Agustus 2023
Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi (Foto: MPI/Binti)
A
A
A

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memastikan uji coba work form home (WFH) dengan presentase 50% akan diberlakukan pada 21 Agustus 2023 mendatang. Adapun dia juga telah memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono untuk segera menertibkan regulasi WFH tersebut.

"Kemarin saya minta Pak sekda mungkin tanggal 21 Agustus pegawai yang tidak bersentuhan langsung kita coba pertama untuk bisa memberikan kenyaman KTT ASEAN. Intinya itu dulu,"kata Heru saat ditemui wartawan usai Upacara HUT ke-78 RI di Monumen Nasional (Monas), Jakarta pada Kamis (17/8/2023).

Walaupun ASN diminta melakukan WFH, Heru Budi yakin mereka tetap kerja secara optimal. Hal ini terlihat dari keberhasilan WFH saat pertama kali Covid 19.

"Iya pertama waktu covid kita bisa bekerja efisien, berikutnya salah satunya mengatasi kemacetan di titik titik tertentu kita coba. Intinya adalah menpan itu memberikan tenggang waktu dari jam 8-jam 9-10 ya ini wfh dalam rangka mengatur lalin,"ujar dia.

Dia pun menyakini WFH ini akan berjalan dengan baik. Hal ini untuk mengatasi masalah polusi udara jelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN pada 5-7 September mendatang.

"Beberapa Kementrian sudah, di beberapa pemerintah daerah sudah. Jadi WFH itu kita uji coba, terkait dengan WFH jelang KTT juga kita usahakan supaya KTT ASEAN berjalan dengan baik di Jakarta,"kata dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan kementerian lainnya juga akan mengadakan rapat maraton untuk membahas masalah polusi udara ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/338/3167303//pramono-6WoT_large.jpg
Gubernur Instruksikan Cabut Imbauan WFH Perkantoran di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/320/3167249//ketum_kadin_anindya-h0l6_large.jpg
Kadin Ungkap Banyak Pengusaha Ngeluh Gangguan Rantai Pasok Imbas Demo Ricuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/338/3166647//situasi_jakarta_mulai_kondusif_pasca_demonstrasi_rusuh_beberapa_hari_terakhir-SjwN_large.jpg
Situasi Masih Rawan, Pemprov DKI Imbau Perusahaan Swasta Terapkan WFH Bila Perlu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/320/3166641//pekerja-OYwU_large.jpg
Perusahaan Swasta Diminta Terapkan WFH Meski Situasi Sudah Kondusif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/337/3151414//rini-aQU8_large.jpg
MenPAN-RB: Kebijakan WFA ASN Bersifat Opsional Bukan Kewajiban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/337/3151134//hari_bhayangkara-751w_large.jpg
Polisi Imbau Pekerja WFH saat Hari Bhayangkara Ke-79 di Monas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement