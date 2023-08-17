Masyarakat Padati Luar Istana Merdeka, Antusias Tunggu Upacara Penurunan Bendera

JAKARTA - Masyarakat tumpah ruah di kawasan terluar Istana Merdeka untuk menunggu upacara penurunan bendera Merah Putih sore ini, Kamis 17 Agustus 2023.

Salah satunya adalah Theresia, wanita berusia 73 tahun yang sengaja datang dari Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menyaksikan perayaan HUT Ke-78 Republik Indonesia.

"Ya memang mau sengaja datang ke sini juga (ke Istana), sambil ngantar cucu sekolah di Jakarta," kata Theresia saat ditemui MNC Portal.

Theresia mengaku penasaran dan ingin menyaksikan perayaan kemerdekaan Indonesia, langsung dari depan Istana Merdeka.

"Mau lihat 17 Agutusan di Jakarta, di Istana," ucapnya.

Theresia mengungkap, ia bersama dengan saudaranya sengaja datang di sore hari karena ingin menyaksikan upacara penurunan bendera Merah Putih.

"Dari jam 2 (sore) di sini. Mau ngikutin sampe penurunan bendera, maunya di dalem sih, tapi ga punya undangan," ucapnya.