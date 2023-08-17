Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pura-Pura Mau Ambil Uang, Pria Ini Nekat Bawa Kabur Motor Bengkel

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |18:29 WIB
Pura-Pura Mau Ambil Uang, Pria Ini Nekat Bawa Kabur Motor Bengkel
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Pria berinsial Y (25) diamankan polisi di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor. Pelaku ditangkap polisi karena membawa kabur motor bengkel.

Kapolsek Cileungsi Kompol Zulkarnaen mengatakan peristiwa itu terjadi pada Rabu 16 Agustus 2023. Berawal ketika pelaku yang sedang berboncengan dengan temannya mengalami mogok di jalan.

"Pelaku dan temannya pun mendatangi bengkel," kata Zulkarnaen dalam keterangannya, Kamis (17/8/2023).

Sesaat setelah penyebab rusak ditemukan, pelaku meminjam motor di bengkel tersebut. Alasannya akan mengambil uang untuk membeli suku cadang.

"Tapi sampai pukul 24.00 WIB pelaku tidak kunjung mengembalikan motor yang dipinjam," jelasnya.

Temannya yang ditinggal di bengkel pun berusaha menghubungi pelaku tetapi ponselnya tidak aktif. Dari situ, kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Cileungsi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185187/penodongan-wBrE_large.jpg
Penjual Seblak Lagi Ngopi di Jaksel Ditodong Parang, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168/pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909/pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389/pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179491/museum-vheu_large.jpg
2 Tersangka Pencurian Perhiasan Rp1,6 Triliun di Museum Louvre Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179458/maling_motor-S45O_large.jpg
Diamuk Massa, Maling Motor Bersenpi di Tambora Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement