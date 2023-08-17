Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bacaleg Perindo Gelar Lomba Agustusan dengan Warga RW 03 Pegadungan: Sederhana tapi Meriah!

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |18:56 WIB
Bacaleg Perindo Gelar Lomba Agustusan dengan Warga RW 03 Pegadungan: Sederhana tapi Meriah!
Bacaleg Perindo gelar lomba Agustusan dengan warga RW 03 Pegadungan/Foto: Nur Khabibi
JAKARTA - Bacaleg DPR RI dapil III DKI Jakarta dari Partai Perindo, Gondo Radityo Gambiro menggelar lomba Agustusan dengan warga RW 03, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, Kamis (17/8/2023). Lomba yang digelar berupa panjat pinang, futsal ibu-ibu berdaster, makan kerupuk, dan lainnya.

Berdasarkan keterangan warga, Gondo menyebutkan semenjak pandemi Covid-19 melanda, warga setempat tidak lagi menggelar perlombaan dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan.

Untuk itu, ia bersama ketua RT setempat sepakat untuk membuat berbagai macam perlombaan ciri khas Agustusan.

"Meskipun sederhana, tapi Alhamdulillah disambut meriah oleh masyarakat di sini," kata Gondo di lokasi.

Politisi Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, merasa puas dengan acara tersebut. Menurutnya, antusias warga sangat tinggi yang terlihat dari banyaknya warga yang datang untuk menonton, khususnya panjat pinang.

"Luar biasa ya, semua warga dari RT kumpul di sini bukan masalah hadiahnya, tapi kebersamaan, jadi inilah menunjukkan persatuan Indonesia yang sesungguhnya," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
