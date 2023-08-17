Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Disulap Jadi Arena Pertunjukan, Kawasan Silang Monas Dibanjiri Pengunjung

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |20:42 WIB
Disulap Jadi Arena Pertunjukan, Kawasan Silang Monas Dibanjiri Pengunjung
Kawasan Monas disesaki pengunjung (Foto: MPI/Bachtiar)
JAKARTA - Kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat ramai dibanjiri pengunjung pada Kamis (17/8/2023) malam. Mereka, datang ke kawasan tersebut dikarenakan adanya konser musik dari Band Wali di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Indonesia.

Dalam pantauan MNC Portal di lokasi, tepat pada pukul 20.10 WIB, terlihat kawasan Silang Monas masih dibanjiri pengunjung meski suasana penerangan terlihat gelap.

Mereka, nampak tetap bersemangat menunggu panggung hiburan yang bakal disajikan. Salah satunya, Rahma (25). Dia, sengaja datang ke kawasan Monas karena ingin mendengar Wali Band.

"Sengaja ke sini bareng pacar, mau nonton Wali," kata Rahma kepada MPI di Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (17/8/2023).

Bahkan, dia mendengar bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal hadir menyapa pengunjung. Sehingga, Ia berharap bisa bertegur sapa dengan sosok orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Topik Artikel :
HUT ke-78 RI Monas
