HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pedagang Kuliner Ditemukan Tewas Gantung Diri di Serpong

Hambali , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |20:54 WIB
Pedagang Kuliner Ditemukan Tewas Gantung Diri di Serpong
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Seorang pria ditemukan tewas gantung diri dalam kontrakannya di Kampung Cilenggang 1 RT04 RW02, Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), Kamis (17/08/23).

Korban diketahui bernama Aditya Bayu (27). Dia baru sekira 2 bulan ini bekerja sebagai pedagang kuliner di kontrakan. Sedang istri dan anaknya tinggal terpisah di daerah Pamulang.

"Tinggalnya misah, dia baru sekitar 2 bulanan tinggal dan dagang di sini," tutur tetangga korban, S (50).

Aditya ditemukan tewas tergantung sore tadi sekira pukul 16.00 WIB. Awalnya salah satu tetangga lainnya berinisial WI curiga, sebab korban yang biasa membuka lapak dagangannya tiap pukul 10 pagi, tak kunjung terlihat hingga sore.

"Jadi waktu pintu kontrakan diketok nggak ada jawaban, akhirnya langsung dikasih tahu ke kakaknya," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Gantung diri Bunuh diri
