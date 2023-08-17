Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Video Mapping Soekarno Bacakan Teks Proklamasi di Tugu Monas Bikin Warga Merinding

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |21:54 WIB
Video Mapping Soekarno Bacakan Teks Proklamasi di Tugu Monas Bikin Warga Merinding
Video mapping Soekarno bacakan teks proklamasi di Monas bikin warga merinding. (MPI/Bachtiar Rojab)
A
A
A

JAKARTA - Ribuan warga Jakarta tengah memadati kawasan Silang Monas Jakarta Pusat, Kamis (17/8/2023) malam. Pasalnya, terdapat video mapping mengenai pembacaan teks proklamasi hingga promosi Ibu Kota Negara (IKN).

Dalam pantauan MNC Portal di lokasi, tepat pukul 21.00 WIB sosok Presiden Indonesia pertama, Ir Soekarno terlihat terpampang di layar besar Tugu Monas.

Ia tampak membacakan teks proklamasi di tengah gagahnya tugu yang menjulang. Masyarakat yang hadir mendadak khidmat. Mereka kemudian merekam kejadian itu lewat handphonenya.

Salah satunya seperti yang dialami Steven Christy (20). Ia mengaku merinding dengan pertunjukan yang ditampilkan di Silang Monas. Apalagi, saat teks proklamasi.

"Saya ngelihat dari belakang saja udah ngerasa merinding. Saya rasa temanya sudah dipersiapkan dengan baik, jadi saya ngerasa merinding," ucap Steven kepada MPI.

Ia menambahkan, ia sengaja datang dari Jakarta Utara untuk melihat kemeriahan yang terjadi di kawasan Monas.

Halaman:
1 2
      
