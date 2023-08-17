Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Masyarakat Antusias Saksikan Video Mapping di Silang Monas

Novie Fauziah , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |23:41 WIB
Masyarakat Antusias Saksikan Video Mapping di Silang Monas
Video mapping di Monas. (MPI/Novie Fauziah)
A
A
A

JAKARTA - Pertunjukkan video mapping dalam Gemilang Silang Monas, sebagai salah satu side event HUT ke-78 RI pada 17 Agustus 2023 di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat mampu menghipnotis masyarakat. Tak sedikit yang terpukau, ketika melihat satu per satu tayangan yang ditampilkan.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di Monas, Kamis (17/8/2023) malam, keramaian di lokasi sudah ada sejak sore hari. Masyarakat sangat antusias dan tidak sabar ingin menyakiti pertunjukan video mapping, yang khusus ditayangkan pada hari kemerdekaan ini.

Sebagai pembuka acara, gemerlap lampu-lampu cantik menyoroti bagian tugu Monas. Kemudian dilanjutkan dengan berbagai macam efek grafis yang cantik memesona, terukir polesan motif batik hingga tenun, sehingga membuat malam di Ibu Kota semakin syahdu.

Selanjutnya, pertunjukkan video mapping ini dilengkapi dengan tari-tarian berbagai daerah di Indonesia. Menjadikan malam semakin mewah, elegan, mengingat hari ini adalah HUT ke-78 RI yang sangat dinantikan masyarakat Indonesia.

Pada video mapping itu menceritakan, bagaimana awal cerita akan lahirnya ibu kota baru yang berlokasi di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Memperlihatkan juga seekor bekantan, yang merupakan hewan endemik pulau Kalimantan. Bekantan ini menghadiahi emas, yakni artinya akan lahir ibukota baru Indonesia yang diberi nama IKN Nusantara.

Bekantan itu seolah-olah menyambut baik dan hangat lahirnya ibukota baru Indonesia di Kalimantan Timur pada 2024 mendatang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/338/2876317/wakil-wali-kota-tangerang-bersama-ribuan-warga-peringati-hut-ke-78-ri-0rLEXjvtQp.jpg
Wakil Wali Kota Tangerang Bersama Ribuan Warga Peringati HUT ke-78 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/18/2876253/warna-warni-indonesia-hiasi-resepsi-diplomatik-hut-ke-78-ri-di-perth-australia-Aerbw1k1vj.jpeg
Warna-warni Indonesia Hiasi Resepsi Diplomatik HUT Ke-78 RI di Perth, Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/26/338/2871491/hadiri-karnaval-kebangsaan-di-alun-alun-wali-kota-depok-kenakan-baju-adat-gayo-AF87BuDSxQ.jpg
Hadiri Karnaval Kebangsaan di Alun-Alun, Wali Kota Depok Kenakan Baju Adat Gayo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/1/2868737/rayakan-hut-ke-78-ri-masyarakat-bisa-melihat-perindo-sebagai-partai-yang-peduli-iCBJCHeXEh.jpg
Rayakan HUT Ke-78 RI, Masyarakat Bisa Melihat Perindo sebagai Partai yang Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/1/2868059/semarak-kemerdekaan-ri-pemuda-perindo-gelar-pesta-rakyat-di-kampung-cilebak-bandung-oJOLGYd2FU.jpg
Semarak Kemerdekaan RI, Pemuda Perindo Gelar Pesta Rakyat di Kampung Cilebak Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/20/1/2867855/peserta-antusias-ikuti-lomba-kemerdekaan-ri-yang-digelar-perindo-sumut-2DFZ1qPj5e.jpg
Peserta Antusias Ikuti Lomba Kemerdekaan RI yang Digelar Perindo Sumut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement