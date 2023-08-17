Masyarakat Antusias Saksikan Video Mapping di Silang Monas

JAKARTA - Pertunjukkan video mapping dalam Gemilang Silang Monas, sebagai salah satu side event HUT ke-78 RI pada 17 Agustus 2023 di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat mampu menghipnotis masyarakat. Tak sedikit yang terpukau, ketika melihat satu per satu tayangan yang ditampilkan.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di Monas, Kamis (17/8/2023) malam, keramaian di lokasi sudah ada sejak sore hari. Masyarakat sangat antusias dan tidak sabar ingin menyakiti pertunjukan video mapping, yang khusus ditayangkan pada hari kemerdekaan ini.

Sebagai pembuka acara, gemerlap lampu-lampu cantik menyoroti bagian tugu Monas. Kemudian dilanjutkan dengan berbagai macam efek grafis yang cantik memesona, terukir polesan motif batik hingga tenun, sehingga membuat malam di Ibu Kota semakin syahdu.

Selanjutnya, pertunjukkan video mapping ini dilengkapi dengan tari-tarian berbagai daerah di Indonesia. Menjadikan malam semakin mewah, elegan, mengingat hari ini adalah HUT ke-78 RI yang sangat dinantikan masyarakat Indonesia.

Pada video mapping itu menceritakan, bagaimana awal cerita akan lahirnya ibu kota baru yang berlokasi di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Memperlihatkan juga seekor bekantan, yang merupakan hewan endemik pulau Kalimantan. Bekantan ini menghadiahi emas, yakni artinya akan lahir ibukota baru Indonesia yang diberi nama IKN Nusantara.

Bekantan itu seolah-olah menyambut baik dan hangat lahirnya ibukota baru Indonesia di Kalimantan Timur pada 2024 mendatang.