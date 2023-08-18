Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG Ungkap Pemicu Gempa Besar M5,2 di Aceh

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |06:45 WIB
BMKG Ungkap Pemicu Gempa Besar M5,2 di Aceh
BMKG Ungkap Penyebab Gempa M5,2 Aceh/Ilustrasi Okezone
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut, aktivitas sesar besar Sumatera segmen Tripa menjadi pemicu gempa dengan kekuatan M5,2 di Aceh tadi malam.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas Sesar Besar Sumatera Segmen Tripa,” ujar Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono, Jumat (18/8/2023).

Sebelumnya, dilaporkan Kamis 17 Agustus 2023 pukul 20.16.08 WIB wilayah Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya, Aceh diguncang gempa tektonik.

Berdasarkan hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,1.

Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 4,47° LU ; 96,56° BT, atau tepatnya berlokasi di darat wilayah Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya, Aceh pada kedalaman 10 km.

“Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser (strike-slip),” ujar Daryono.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186244/gempa-hq9d_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,3 Guncang Aceh, Sejumlah Bangunan Roboh Timpa Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/337/3164994/gempa-o3lJ_large.jpg
Gempa Besar M5,8 Guncang Simeulue Aceh Akibat Aktivitas Zona Megathrust
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/340/3164971/gempa-Kgjs_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M5,8 Guncang Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/22/340/2850295/breaking-news-gempa-m5-2-guncang-sinabang-aceh-9TkysUvhmH.jpg
Breaking News! Gempa M5,2 Guncang Sinabang Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/02/340/2738864/gempa-bermagnitudo-4-9-guncang-lhoksemauwe-aceh-pM2ouCu3cI.jpg
Gempa Bermagnitudo 4,9 Guncang Lhoksemauwe Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/04/15/340/2199296/gempa-magnitudo-5-0-guncang-aceh-barat-xU51ngIVKu.jpg
Gempa Magnitudo 5,0 Guncang Aceh Barat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement