BMKG Ungkap Pemicu Gempa Besar M5,2 di Aceh

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut, aktivitas sesar besar Sumatera segmen Tripa menjadi pemicu gempa dengan kekuatan M5,2 di Aceh tadi malam.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas Sesar Besar Sumatera Segmen Tripa,” ujar Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono, Jumat (18/8/2023).

Sebelumnya, dilaporkan Kamis 17 Agustus 2023 pukul 20.16.08 WIB wilayah Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya, Aceh diguncang gempa tektonik.

Berdasarkan hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,1.

Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 4,47° LU ; 96,56° BT, atau tepatnya berlokasi di darat wilayah Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya, Aceh pada kedalaman 10 km.

“Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser (strike-slip),” ujar Daryono.