Kisah Nenek Paiat Berumur Hampir 100 Tahun, Koki Belanda yang Curi Senjata di Markas Penjajah





JOMBANG - Meski masa mudanya dihabiskan untuk berjuang, namun banyak dari para pejuang yang ternyata memilih hidup sederhana di masa tuanya. Di Desa Kepatihan, Jombang, Jawa Timur, seorang nenek mantan pejuang era penjajahan belanda kini hanya bisa terbaring lemah di tempat tidurnya.

Di usianya yang sudah renta, Nenek Paiat sang wanita mantan pejuang itu kini harus hidup dalam gelap karena matanya sudah tidak bisa melihat.

Saat masa mudanya, Nenek Paiat bukanlah wanita biasa. Dia merupakan salah satu dari sekian banyak pejuang yang dulu ikut mempertaruhkan nyawanya melawan penjajah belanda.

Bahkan tak hanya Paiat saja, suaminya yang bernama Saroni dulu juga merupakan pejuang yang ikut bergerilya dan bertempur langsung melawan penjajah Belanda, Jepang dan Inggris.

Namun sayangnya, setelah Indonesia merdeka, baik Kakek Saroni maupun Nenek Paiat tidak mendapat apapun dari negara.

Baru pada tahun 1990, Kakek Saroni bertemu temannya sesama pejuang sehingga namanya didaftarkan ke TNI dan mendapat SK pensiun dengan pangkat terakhir Kopda (kopral dua).

Sepeninggal Kakek Saroni yang meninggal dunia, Nenek Paiat kini hanya tinggal bersama dua anak dan cucunya. Tubuhnya sudah renta dan matanya sudah tidak bisa melihat.

“Semasa mudanya, ibu saya merupakan wanita yang pandai memasak sehingga dipekerjakan sebagai koki oleh Belanda,” ujar Suparmi, putri Nenek Paiat.

Setiap pagi Nenek Paiat mendapat tugas untuk belanja di pasar, dia juga rutin mencuri senjata api milik pasukan Belanda dan dimasukkannya ke dalam keranjang belanjaan yang dibawanya.

“Saat di pasar, ibu saya menjumpai gerilyawan dan rutin menyerahkan senjata-senjata hasil curiannya tersebut,” ujarnya.