INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

BMKG: Sebagian Besar Kota di Indonesia Berawan Hari Ini

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |09:32 WIB
BMKG: Sebagian Besar Kota di Indonesia Berawan Hari Ini
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah di Indonesia berpotensi berawan pada hari ini, Jumat (18/8/2023).

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca yang disampaikan BMKG dari laman resminya, cuaca berawan diprakirakan terjadi di sejumlah daerah, yakni Bengkulu, Yogyakarta, Jambi, Palangka Raya, Tanjung Pinang, dan Padang.

Kemudian daerah yang cuaca-nya juga berawan adalah Medan, Denpasar, Gorontalo, Tanjung Selor, Makassar, Kendari, Ambon, Jayapura, dan Manokwari.

"BMKG memprakirakan cuaca cerah berawan di Banda Aceh, Serang, Bandung, Semarang, Pangkalpinang, Samarinda, Mataram, Palu, dan Sofifi," demikian dilansir Antaranews.

