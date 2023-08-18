Bawaslu Minta Panwas Siapkan Diri Jelang Pemilu 2024

JAKARTA - Anggota Bawaslu, Herwyn JH Malonda mengajak para Panwas mempersiapkan diri dengan semangat dalam mengawasi setiap pelaksanaan Pemilu 2024.

Menurutnya, para negawaran yang menjadi pemimpin dalam membangun bangsa ini dapat lahir dari proses pemilu yang berintegritas dan bermartabat.

"Kita perlu mempersiapkan diri karena pekerjaan akan semakin banyak, sehingga akan sering meninggalkan keluarga. Kerja-kerja pengawasan pemilu semakin berat sehingga perlu memberikan waktu, tenaga, dan pikiran dalam tahapan pemilu ini berjalan. (Hal ini) Supaya nantinya Indonesia maju akan terwujud," katanya, Jumat (18/8/2023).

Herwyn menegaskan, pemilu untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat dengan proses yang benar dalam memilih dan menentukan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.