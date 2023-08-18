Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

8 Fakta Menarik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945 yang Jarang Diketahui

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |10:21 WIB
8 Fakta Menarik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945 yang Jarang Diketahui
Ilustrasi fakta proklamasi kemerdekaan Indonesia yang jarang diketahui publik (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Setidaknya ada 8 fakta menarik proklamasi kemerdekaBACA JUGA:

Peristiwa kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 merupakan momen krusial dalam sejarah Indonesia dan itu tidak akan terulang kembali. Suasana saat itu jauh berbeda dengan masa modern saat ini.

Peristiwa kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 merupakan momen krusial dalam sejarah Indonesia dan itu tidak akan terulang kembali. Suasana saat itu jauh berbeda dengan masa modern saat ini.

Dengan mengetahui deretan fakta proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945 maka dapat menambah wawasan kaum muda di tanah air yang saat ini menikmati era kemerdekaan.

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (18/8/2023), berikut 8 fakta menarik proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945 yang jarang diketahui:

1. Bung Karno Sempat Mengalami Sakit Malaria

Tidak banyak yang tahu fakta bahwa Bung Karno sedang mengalami sakit malaria pada hari Kemerdekaan Indonesia. Tepatnya sehari sebelum kemerdekaan Indonesia, kondisi tubuhnya sempat panas tinggi dan menggigil. Namun itu tidak menghalangi proklamasi seperti yang tercatat dalam sejarah Indonesia.

Halaman:
1 2 3
      
