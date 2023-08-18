PMI Asal Cianjur Korban Prostitusi di Dubai Berhasil Dipulangkan ke Indonesia

JAKARTA - Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Cianjur, IOW yang dikabarkan terlibat jaringan prostitusi di wilayah Persatuan Emirat Arab (PEA) berhasil dipulangkan pemerintah RI melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Dubai pada Selasa (15/8) lalu.

IOW beserta lima PMI lainnya dipulangkan ke tanah air dari Dubai menggunakan pesawat Srilankan Air dan tiba pada 16 Agustus 2023 di Bandara Soekarno Hatta.

"IOW tereksploitasi selama berada di PEA dan melalui wawancara oleh Perwakilan RI terindikasi sebagai korban jaringan perdagangan orang. Pemulangan yang bersangkutan ke tanah air merupakan bagian dari layanan sistem pelindungan Pemerintah RI bagi WNI korban TPPO,” kata Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, dikutip dalam laman resmi Kemlu, Jumat (18/8/2023).

Diketahui, IOW diberangkatkan ke Dubai pada pertengahan tahun 2022 secara ilegal melalui agen perantara di Indonesia yang bekerja sama dengan Syarikah di PEA. Semula, IOW direncanakan berangkat ke Arab Saudi dan akan dipekerjakan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga. IOW kemudian terjerat jaringan prostitusi di Dubai pada Juni 2023.

Judha menyampaikan melalui koordinasi KJRI Dubai dengan Kepolisian Dubai, pada 10 Juli 2023, IOW berhasil diamankan dari penyekapan dan kemudian ditempatkan di Dubai Women and Children Foundation untuk pemulihan psikologi serta investigasi kasus.

"Sesuai informasi dari pemerintah Dubai, beberapa pelaku yang terlibat dalam jaringan perdagangan orang tersebut telah berhasil ditangkap oleh aparat penegak hukum setempat," ujar dia.

Lebih lanjut, Judha mengatakan bahwa pemulangan IOW ke tanah air sempat tertunda karena Kejaksaan Dubai masih membutuhkan keterangan darinya. Namun KJRI Dubai telah melakukan koordinasi dengan otoritas setempat seperti kepolisian, imigrasi, dan kejaksaan.