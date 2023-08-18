Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bareskrim Usut Akun YouTube Lecehkan Nabi Muhammad SAW

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |10:59 WIB
Bareskrim Usut Akun YouTube Lecehkan Nabi Muhammad SAW
Bareskrim Polri usut akun Youtube yang melakukan pelecehan terhadap Nabi Muhammad SAW. (Foto: Dok Ist)
JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menyatakan tengah mengusut akun YouTube @SunahNabi yang diduga melecehkan ataupun menghina Nabi Muhammad SAW.

"Sedang berproses," kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar kepada awak media, Jakarta, Jumat (18/8/2023).

Sementara itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas meminta Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan aparat untuk menghentikan peredaran akun YouTube yang melecehkan Nabi Muhammad SAW.

Dikatakan Abbas, hal itu dapat menganggu stabilitas dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Hal ini sebagai respons atas viralnya video di akun Youtube @sunnahNabi1 yang melecehkan Nabi Muhammad SAW.

