Ganjar Pranowo Pemimpin yang Disukai Ibu-Ibu

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, menghadiri peresmian Posko Ganjar Pranowo Calon Presiden 2024, di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Jumat (18/8/2023).

Posko yang terletak di Jalan Rambutan, Kecamatan Marpoyan, Pekanbaru, itu, akan menjadi pusat koordinasi kegiatan untuk pemenangan Ganjar Pranowo sebagai Bacapres pada Pemilu 2024.

Ratusan ibu-ibu hadir saat peresmian tersebut. Hasto kemudian menyapa para ibu sekaligus menyampaikan salam dari Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

“Ibu Megawati menitipkan salam. Bung Karno selalu mengatakan jalan peradaban Indonesia maju itu ada di tangan ibu-ibu Indonesia. Karena ibu lah yang berperan penting memberikan gizi dan pendidikan cukup untuk anak Indonesia,” kata Hasto.

Hasto juga mengutip pernyataan Presiden Jokowi, yakni Indonesia maju 2045.

"Kita akan jadi negara hebat dengan perekonomian kelima di dunia. Itu terjadi jika kita siapkan. Anak-anak kita adalah jalan masa depan kita, maka kita harus siapkan pendidikan dan kesehatannya agar tak ada stunting. Disitulah peran penting para ibu,” kata Hasto.

Dirinya mengatakan, para ibu-ibu juga selalu menyukai sosok Ganjar Pranowo. Itu bukan tanpa alasan.

“Pak Ganjar Pranowo menarik tidak senyumnya?” Tanya Hasto.

“Menarik,” teriak para ibu.