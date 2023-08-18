Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kenapa Harus Ada Upacara Penurunan Bendera? Ini Alasan dan Tujuannya

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |13:38 WIB

Upacara Penurunan Bendera Merah Putih (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ulang tahun kemerdekaan Indonesia sudah pasti diadakan upacara bendera. Hal itu sebagai tanda penghormatan pada para pejuang bangsa. Salah satu rangkaian acara yang ada adalah pengibaran bendera. Lalu, kenapa harus ada upacara penurunan?

Menurut KBBI, upacara bendera adalah upacara resmi secara militer yang dilakukan oleh instansi pemerintah pada setiap tanggal 17 dan pada hari-hari nasional, disertai penaikan bendera Sang Saka Merah Putih.

Bukan hanya sekedar seremonial, acara tersebut pun sudah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dalam Pasal 7 diatur bahwa pengibaran dan/atau pemasangan Bendera Negara dilakukan pada waktu antara matahari terbit hingga matahari terbenam. Namun, pada kondisi tertentu, pemasangan Bendera Negara dapat dilakukan pada malam hari.

-Kenapa harus ada upacara penurunan bendera

Dikutip berbagai sumber, Jumat (18/8/2023), upacara penurunan bendera juga dijadikan sebagai tanda berkabung nasional, di mana ini sebagai sikap mengenang gugurnya para tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam meraih kemerdekaan Indonesia.

Halaman:
1 2
      
