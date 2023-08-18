5 Fakta Menarik Upacara HUT ke-78 RI, Lilly Indriani Tetap Tersenyum meski Sepatu Copot

JAKARTA- Deretan fakta menarik upacara HUT ke 78 ini berbeda dengan tahun lalu. Seperti diketahui, Indonesia merayakan ulang tahun kemerdekaan pada 17 Agustus kemarin.

Upacara bendera yang dilaksanakan di Istana Negara dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Para tamu undangan pun datang dengan penuh semangat. Beberapa ada fakta menarik upacara HUT ke-78 RI nih yang mungkin kalian belum tahu. Salah satunya memperkenalkan kebudayaan lewat baju yang dipakai.

Dari rentetan acara yang berlangsung, berikut fakta menarik upacara HUTU ke-78 RI dikutip dari YouTube Sekertariat Presiden, Jumat (18/8/2023).

1. Kirab

Sebelum upacara dimulai, sama seperti tahun sebelumnya ada prosesi kirab budaya dari Monumen Nasional (Monas) menuju Istana Merdeka. Pada kirab tersebut, ada perwakilan dari Tim PUrna Paskibra yang menaiki Kereta Kencana Ki Jaga Raga untuk membawa Bendera Merah Putih dan naskah asli Teks Proklamasi.

Dalam kirab tersebut, terlihat pula 15 ekor kuda, di mana 7 ekor kuda di depan dan samping kanan kiri kereta kencana. Sedangkan 8 ekor di belakang, sebagai simbol 78 tahun RI.