Wapres Bersama Mahfud MD dan Panglima TNI Berkantor di Papua Mulai 4 September

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin bersama sejumlah menteri akan berkantor di Papua pada awal September 2023. Sebelumnya, Wapres telah mengunjungi Papua pada 11 hingga 17 Juli 2023 lalu.

“Wakil Presiden berencana akan berkunjung kembali ke Papua, pada tanggal 4 Insya Allah, 4 September, dan rencananya akan berkantor di sana dengan sejumlah menteri,” ungkap Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi di Istana Wapres, Jumat (18/8/2023).

Sejumlah menteri yang akan berkantor di Papua bersama Wapres Ma’ruf Amin di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menko UKM) Teten Masduki, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

“Yang sudah pasti bapak Menko Polhukam bersedia untuk hadir, Panglima, beberapa menteri yang sudah menyanggupi itu antara lain Menteri Koperasi, Menteri PUPR, dan Menteri Investasi,” ungkap Masduki.

Sementara itu, Wapres dan sejumlah menteri akan berkantor di Papua selama dua hingga tiga hari. “Pak Wapres itu akan berkantor di sana kira-kira 2-3 hari. Setelah itu mungkin akan berkunjung ke beberapa daerah,” katanya.

Wapres dan sejumlah menteri dalam kerjanya di Papua juga mengurus permasalahan di sana. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy juga telah melakukan rapat bersama untuk menjadi bahan kunjungan Wapres di Papua.