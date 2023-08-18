Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI Pastikan Kesiapan Pengamanan KTT ASEAN di Jakarta

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |14:21 WIB
Panglima TNI Pastikan Kesiapan Pengamanan KTT ASEAN di Jakarta
JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memastikan kesiapan pengamanan KTT ASEAN Summit Tahun 2023. Hal tersebut diungkap Yudo setelah menerima paparan Pangkogabwilhan I Laksdya TNI Erwin S. Aldedharma terkait pengamanan.

Yudo menjelaskan bahwa pengamanan kali ini tidak akan berbeda jauh dengan pengamanan pada KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, NTT.

"KTT ASEAN sudah pernah dilaksanakan, jadi saya yakin perwira semuanya dapat melaksanakan tugas ini dengan baik dan selanjutnya dibutuhkan kerjasama antar Satgas yang sifatnya koordinasi," kata Yudo di Wisma Ahmad Yani, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/8/2023).

Nantinya, Kogabwilhan I selaku Komando Gabungan Terpadu Pengamanan (Kogabpadpam) VVIP menyelenggarakan Operasi Pengamanan (pam) VVIP terhadap Presiden, Wakil Presiden dan Tamu Negara setingkat Kepala Negara, atau Kepala Pemerintahan.

