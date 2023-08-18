Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jenderal Kopassus Ini Ungkap Kemarahan Jokowi Usai Jalan 3 Km di HUT TNI

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |14:44 WIB
Jenderal Kopassus Ini Ungkap Kemarahan Jokowi Usai Jalan 3 Km di HUT TNI
Jokowi Jalan Kaki 3 Km saat Hadiri HUT TNI/Foto: Antara
A
A
A

 

JAKARTA - Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohamad Hasan membagikan cerita saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah usai menghadiri HUT ke-72 TNI di pelabuhan PT Indah Kiat, Cilegon, Banten.

Saat itu, Hasan menjabat sebagai Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden (Dangrup) A Paspampres.

Melansir buku biografinya berjudul “Menjaga Jokowi Menjaga Nusantara: Catatan Perjalanan Jaguar Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden” sebelum menghadiri puncak peringatan HUT TNI, Jokowi sempat menginap di salah satu hotel di daerah Anyer.

Berdasarkan rundown acara, Jokowi dijadwalkan berangkat pukul 06.30 WIB dengan waktu tempuh sekitar 45 menit ke tempat acara. Harapannya, perjalanan menuju ke pelabuhan tidak ada hambatan karena sesuai protap pengamanan perjalanan VVIP sudah disiapkan rute dan pengaturan lalu lintas yang telah diprioritaskan.

Saat tiba pada waktunya, Jokowi bersama rombongan mulai bergerak dari Anyer menuju Cilegon. Perjalanan menyusuri Pantai Anyer hingga Kota Cilegon pada awalnya berjalan lancar. Namun memasuki Pelabuhan Merak, kendaraan VVIP mulai bergerak pelan. Pengawal bermotor Paspampres dan Patroli Kawal (Patwal) polisi mulai kesulitan membuka jalan. Sebab puluhan kendaraan sudah memadati jembatan layang pelabuhan tersebut.

“Saya berpikir kondisi lalu lintas sudah tidak sesuai dengan rencana pengaturan yang sebelumnya ditetapkan. Saya mulai curiga bahwa sudah terjadi sebuah kesalahan pengaturan atau rekayasa lalu lintas. Seharusnya rute lalu lintas yang dilalui Presiden tidak sepadat ini,” ujar mantan Danjen Kopassus tersebut.

Arbituren Akademi Militer (Akmil) 1993 ini melanjutkan, Presiden Jokowi melalui ajudannya bertanya mengenai kondisi jalan dan jarak tempuh yang harus dilewatinya menuju tempat acara. Setelah menunggu 30 menit, mobil yang ditumpangi Presiden Jokowi masih tertahan dan tidak bisa bergerak sama sekali.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
HUT TNI Kopassus Jokowi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652/jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649/viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184644/jokowi-iyBV_large.jpg
Heboh Salinan Ijazah Jokowi Dimusnahkan Setelah Setahun, Ini Klarifikasi KPU Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184631/roy_suryo-dFWT_large.jpg
Heboh Kasus Ijazah Palsu, dr Tifa Sarankan Jokowi Jalani Perawatan ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180930/jokowi-u57m_large.jpg
Momen Jokowi Melayat Raja Paku Buwono XIII di Keraton Solo Malam Hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement