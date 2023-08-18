Gajah Jadi Pasukan Pengibar Bendera, Saksikan Okezone Updates di Okezone TV Channel dan Live Streaming di Okezone.com Pukul 21.00 Wib

Okezone Updates ulas soal gajah yang jadi pasukan pengibar bendera. (Foto: Okezone)

Dua dari beberapa berita Okezone Updates hari ini, ada gajah yang menjadi pasukan pengibar bendera di upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia Ke-78.

Didampingi petugas, tiga gajah Sumatera itu bertugas menarik tali bendera. Setelah bendera dikibarkan, para gajah juga ikut melakukannya penghormatan.

Selain gajah menjadi petugas upacara bendera, juga ada berita wisatawan asing dari berbagai negara yang berbaur dengan warga lokal, mengikuti perlombaan HUT RI.